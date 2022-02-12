Олимпиада-2022. Биатлон. Норвежец Йоханнес Бо выиграл в спринте, Мухин – 49-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл золото в спринте на Олимпиаде в Пекине. Лучшим среди казахстанцев стал Александр Мухин, занявший 49-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.00,4 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9 (1)...

49. Александр Мухин (Казахстан) – 2,36.8 (1)...

77. Владислав Киреев (Казахстан) – 3,21.3 (1)

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