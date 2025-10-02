  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Самонова о том, может ли игрок покинуть «Салават»: «Исключаю такую вероятность на данный момент. Мы не хотим бежать с тонущего корабля»
Агент Самонова о том, может ли игрок покинуть «Салават»: «Исключаю такую вероятность на данный момент. Мы не хотим бежать с тонущего корабля»

Агент Александра Самонова высказался о будущем игрока в «Салавате».

Ранее стало известно о финансовых проблемах клуба, после чего команду покинули Джош Ливо и Саша Хмелевски. 

– У «Салавата» большие проблемы с финансированием. Может ли Самонов продолжить карьеру в другой команде?

– На данный момент я такую вероятность исключаю. Когда появилась информация, что Александра могут обменять, мне позвонил один из руководителей менеджмента «Салавата» и сказал: «Саш, не переживай, мы этого делать не будем». На что я ответил, что мы не хотим бежать с тонущего корабля.

С другой стороны, у Александра заканчивается контракт. Надеюсь, что у «Салавата» все наладится и клуб на полученную компенсацию сможет усилиться, чтобы показывать достойный результат, – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
