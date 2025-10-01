  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 5:2 с «Сибирью» после 6 поражений: «Ребята понимали важность матча, был хороший настрой. Было видно, что с каждой игрой у нас все меньше ошибок»
5

Козлов о 5:2 с «Сибирью» после 6 поражений: «Ребята понимали важность матча, был хороший настрой. Было видно, что с каждой игрой у нас все меньше ошибок»

Виктор Козлов высказался об игре «Салавата» в матче с «Сибирью».

Команда обыграла «Сибирь» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.

– Хорошая по содержанию игра. Ребята молодцы, был хороший настрой, они понимали важность матча. Важная и хорошая победа.

– Груз с плеч упал?

– Не секрет, всегда приятно побеждать, а поражения тяготят. Было видно, что с каждой игрой у нас становилось все меньше ошибок, но главное – динамика.

– Как зацепиться за импульс?

– Так же продолжать работать и готовиться к матчам.

– У вас сотая победа в основное время в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».

– Я не знал, но приятно выигрывать в Уфе в качестве главного тренера.

– Есть мысли по будущему Хохлачева, у которого остался один матч по пробному контракту?

– Мысли есть, сегодняшняя игра ему плюсик в копилку, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов

«Салават» одержал победу в своем 1200-м матче в КХЛ. Команда Козлова обыграла «Сибирь», прервав серию из 6 поражений подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoВиктор Козлов
logoСибирь
logoКХЛ
logoАлександр Хохлачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
сегодня, 18:11
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
6сегодня, 15:51
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
43сегодня, 11:25
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Баффало», «Колорадо» против «Вегаса», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
41 минуту назад
Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»
2 минуты назад
«Коламбус» поместил Яроша на драфт отказов для расторжения контракта. Экс-защитник ЦСКА перешел в клуб в июле
10 минут назад
Мишуров о драке с Гуской: «Уже давно хотелось, это было незакрытым гештальтом. Не жалею, что пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь»
127 минут назад
«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
138 минут назад
«Торпедо» обыграло СКА в 3-й раз в сезоне. Команда Исакова отыгралась с 0:2 и победила в овертайме
31сегодня, 19:01
КХЛ. СКА уступил «Торпедо», «Салават» победил «Сибирь», «Локомотив» обыграл «Барыс», «Адмирал» проиграл «Авангарду»
244сегодня, 18:55
Эрик Джонсон завершил карьеру в 37 лет. Экс-защитник «Колорадо» и «Сент-Луиса» провел 17 сезонов в НХЛ
3сегодня, 18:35
Ги Буше о драке вратарей: «Хорошо, что Мишуров не получил повреждения. Если бы я знал, что такое произойдет, сделал бы все, чтобы он остался в площади ворот»
2сегодня, 18:21
Ларионов-младший забил 1-й гол за СКА – «Торпедо» в большинстве. У него 1+2 в 10 матчах сезона
6сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
сегодня, 18:11
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
3сегодня, 16:53
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
6сегодня, 15:51
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
2сегодня, 13:40
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября
сегодня, 13:10
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»
6сегодня, 10:55
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
сегодня, 10:15
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
сегодня, 09:27
Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»
1сегодня, 08:12
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1сегодня, 07:10