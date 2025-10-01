Козлов о 5:2 с «Сибирью» после 6 поражений: «Ребята понимали важность матча, был хороший настрой. Было видно, что с каждой игрой у нас все меньше ошибок»
Команда обыграла «Сибирь» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.
– Хорошая по содержанию игра. Ребята молодцы, был хороший настрой, они понимали важность матча. Важная и хорошая победа.
– Груз с плеч упал?
– Не секрет, всегда приятно побеждать, а поражения тяготят. Было видно, что с каждой игрой у нас становилось все меньше ошибок, но главное – динамика.
– Как зацепиться за импульс?
– Так же продолжать работать и готовиться к матчам.
– У вас сотая победа в основное время в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».
– Я не знал, но приятно выигрывать в Уфе в качестве главного тренера.
– Есть мысли по будущему Хохлачева, у которого остался один матч по пробному контракту?
– Мысли есть, сегодняшняя игра ему плюсик в копилку, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
