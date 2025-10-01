Козлов о 5:2 с «Сибирью» после 6 поражений: «Ребята понимали важность матча, был хороший настрой. Было видно, что с каждой игрой у нас все меньше ошибок»

Виктор Козлов высказался об игре «Салавата» в матче с «Сибирью».

Команда обыграла «Сибирь» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.

– Хорошая по содержанию игра. Ребята молодцы, был хороший настрой, они понимали важность матча. Важная и хорошая победа.

– Груз с плеч упал?

– Не секрет, всегда приятно побеждать, а поражения тяготят. Было видно, что с каждой игрой у нас становилось все меньше ошибок, но главное – динамика.

– Как зацепиться за импульс?

– Так же продолжать работать и готовиться к матчам.

– У вас сотая победа в основное время в качестве главного тренера «Салавата Юлаева».

– Я не знал, но приятно выигрывать в Уфе в качестве главного тренера.

– Есть мысли по будущему Хохлачева, у которого остался один матч по пробному контракту?

– Мысли есть, сегодняшняя игра ему плюсик в копилку, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .

«Салават» одержал победу в своем 1200-м матче в КХЛ. Команда Козлова обыграла «Сибирь», прервав серию из 6 поражений подряд