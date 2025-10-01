Хартли о Радулове: «Нам повезло, что у «Локомотива» есть такой игрок. Он заряжает всех энергией и электричеством. Всегда полезен на лавке и на льду»

Боб Хартли высоко оценил игру Александра Радулова.

Сегодня «Локомотив» обыграл «Барыс» со счетом 5:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Александр Радулов набрал 2 (0+2) очка.

– Какова роль Радулова в команде? Вы помните его по играм в НХЛ?

– Я помню Александра еще по игре в юниорской лиге Квебека. Уже тогда он был звездой. Сейчас в 39 лет он не теряет страсть к хоккею. Для меня не сюрприз, что он так результативно играет.

– Он много разговаривает с соперниками и судьями. Как вы к этому относитесь?

– Хоккей – игра, в которой нужна страсть. Нам повезло, что у нас есть такой игрок. Он заряжает всех энергией и электричеством. Всегда полезен на лавке и на льду, – сказал главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .

«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей и лидирует на Западе. Сурин и Сергеев набрали по 3 очка в игре против «Барыса»