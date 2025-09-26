  • Спортс
Александр Якушев: «Игрок должен иметь одно гражданство: ты либо иностранец и больше никто, либо ты российский хоккеист, который защищает Россию»

Александр Якушев считает, что у игроков должно быть одно гражданство.

Ранее КХЛ сообщила, что с сезона‑2025/26 игроки с гражданством РФ не будут считаться легионерами вне зависимости от наличия права выступать за сборные России.

Российские команды Фонбет чемпионата КХЛ имеют право заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов.

«Любой игрок должен иметь одно гражданство: ты либо иностранец и больше никто, либо ты российский игрок, который защищает Россию», – сказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Якушев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
натурализация
Р-Спорт
