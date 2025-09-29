Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
Сергей Коньков высказался о выступлении «Ак Барса» в нынешнем сезоне.
В субботу клуб победил «Металлург» со счетом 4:3. Команда Анвара Гатиятулина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками после 9 матчей.
«Команда у «Ак Барса» мастеровитая. Наверное, матч, в котором они отыгрались со счета 0:3 и победили, придаст ей веры в себя и хорошего импульса.
Есть моменты, которые нужно корректировать. Но у команды потенциал большой.
«Ак Барс» поднялся в середину кубковой восьмерки и приобрел хороших игроков. Думаю, что он потихоньку будет становиться лучше. Такое возвращение в игре с одним из лидеров чемпионата дорогого стоит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
