Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»

Сергей Коньков высказался о выступлении «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

В субботу клуб победил «Металлург » со счетом 4:3. Команда Анвара Гатиятулина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками после 9 матчей.

«Команда у «Ак Барса » мастеровитая. Наверное, матч, в котором они отыгрались со счета 0:3 и победили, придаст ей веры в себя и хорошего импульса.

Есть моменты, которые нужно корректировать. Но у команды потенциал большой.

«Ак Барс» поднялся в середину кубковой восьмерки и приобрел хороших игроков. Думаю, что он потихоньку будет становиться лучше. Такое возвращение в игре с одним из лидеров чемпионата дорогого стоит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.