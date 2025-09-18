Генменеджер «Рейнджерс» о контракте Панарина: «Я не веду переговоры публично. Любые разговоры с Артемием или его агентом останутся конфиденциальными»

Крис Друри высказался о контрактной ситуации Артемия Панарина.

Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Он важная часть нашей команды и организации. Мне не кажется, что он сбавляет обороты. Он серьезно относится к межсезонью.

Он выглядит так, будто находится в отличной форме и готов к работе.

Что касается контрактных вопросов, как вы знаете, я не веду переговоры публично. Любые мои разговоры с Артемием или его представителем останутся конфиденциальными, только между мной и ним», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс » Крис Друри .