Генменеджер «Рейнджерс» о контракте Панарина: «Я не веду переговоры публично. Любые разговоры с Артемием или его агентом останутся конфиденциальными»
Крис Друри высказался о контрактной ситуации Артемия Панарина.
Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Он важная часть нашей команды и организации. Мне не кажется, что он сбавляет обороты. Он серьезно относится к межсезонью.
Он выглядит так, будто находится в отличной форме и готов к работе.
Что касается контрактных вопросов, как вы знаете, я не веду переговоры публично. Любые мои разговоры с Артемием или его представителем останутся конфиденциальными, только между мной и ним», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
