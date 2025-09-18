Маршанд о том, что он, Беннетт и Экблад остались во «Флориде»: «Если бы в штате был налог, двое из нас ушли бы, вероятно. То, что его нет – наше преимущество»

Брэд Маршанд заявил, что отсутствие налога во Флориде помогло «Пантерс» летом.

«Пантерс» сумели подписать новые контракты с защитником Аароном Экбладом (8 лет, кэпхит 6,1 миллиона долларов), форвардами Сэмом Беннеттом (8 лет, 8 млн) и Маршандом (6 лет, 5,25 млн).

Все три игрока могли выйти на рынок свободных агентов, но в итоге остались в составе клуба, выигравшего два Кубка Стэнли подряд.

В штате Флорида не взимается местный подоходный налог.

«Давайте называть вещи своими именами. Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы, вероятно. То, что мы находимся в штате, где налог не взимается, это преимущество нашего клуба. И мы смогли его использовать и заставить работать», – сказал Маршанд в интервью WPBF 25.

Отметим, что НХЛ и Ассоциация игроков не заложили в новое коллективное соглашение какие-либо способы выравнивания налогового неравенства.

Генменеджер «Далласа» о налоговом неравенстве: «Свои плюсы есть у всех городов. Но на первом месте стоит успешность клуба. В ту же «Флориду» долго никто не хотел ехать»

НХЛ не будет касаться темы налогового неравенства в новом коллективном соглашении, сообщил Дэйли: «Дисбаланс всегда существовал»

Профсоюз игроков НХЛ не считает, что разница в местных налогах влияет на ситуацию в лиге. У клубов с 0% 8 выходов в финал Кубка Стэнли с 2020 года