Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»

Майкл Руссо заявил, что Билл Зито проделал во «Флориде» невероятную работу.

«Я никогда не буду критиковать Билла Зито , он просто потрясающий генеральный менеджер. Была проделана невероятная работа: в «Пантерс» раньше никто не хотел ехать, а сейчас все хотят там играть.

Они дали Сэму Беннетту 8 млн долларов в год, якобы заплатив ему за плей-офф. Знаете, если это так, то он действительно заслужил свои деньги.

Маршанд вписался туда как влитой. И вообще, все, что происходило вне льда, с дисквалификацией [Аарона Экблада ] и всем остальным, это было потрясающе», – сказал на подкасте Daily Faceoff автор The Athletic Майкл Руссо.

Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»