  • Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»
Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»

Майкл Руссо заявил, что Билл Зито проделал во «Флориде» невероятную работу.

«Я никогда не буду критиковать Билла Зито, он просто потрясающий генеральный менеджер. Была проделана невероятная работа: в «Пантерс» раньше никто не хотел ехать, а сейчас все хотят там играть.

Они дали Сэму Беннетту 8 млн долларов в год, якобы заплатив ему за плей-офф. Знаете, если это так, то он действительно заслужил свои деньги.

Маршанд вписался туда как влитой. И вообще, все, что происходило вне льда, с дисквалификацией [Аарона Экблада] и всем остальным, это было потрясающе», – сказал на подкасте Daily Faceoff автор The Athletic Майкл Руссо.

Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»

