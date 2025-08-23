Экблад о «Флориде»: «У меня контракт на 8 лет. Маршанд сказал, что его придется выгонять из НХЛ. То же будет и со мной, думаю»
Аарон Экблад ответил, может ли он закончить карьеру во «Флориде».
В июле «Пантерс» и 29-летний канадский защитник продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов.
«У меня контракт на восемь лет. Надеюсь, от меня не устанут.
Недавно слышал, как [Брэд] Маршанд сказал, что его придется выгонять из лиги. Думаю, со мной будет то же самое», – сказал защитник «Пантерс» Аарон Экблад.
Маршанд о контракте с «Флоридой» до 2031 года: «Намерен отыграть его до конца. Придется выгнать меня из НХЛ, чтобы я ушел»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
