  • «Нэшвилл» пригласил Гэмбрелла на просмотр. У форварда 233 матча в НХЛ и 40 очков, последние 2 сезона он провел в АХЛ
«Нэшвилл» пригласил Гэмбрелла на просмотр. У форварда 233 матча в НХЛ и 40 очков, последние 2 сезона он провел в АХЛ

«Нэшвилл» пригласил форварда Дилана Гэмбрелла на просмотр.

29-летний канадец приедет в тренировочный лагерь «Предаторс», который откроется 17 сентября. 

В активе нападающего 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Сан-Хосе» и «Оттаву», в которых он набрал 40 (17+23) очков. В 2 играх в Кубке Стэнли на счету игрока 1 гол. 

В двух предыдущих сезонах Гэмбрелл играл только в АХЛ (за «Торонто Марлис» и «Кливленд»). Всего в регулярках лиги у него 189 игр и 119 (50+69) очков. В 13 матчах в Кубке Колдера – 7 (4+3) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
