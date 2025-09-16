Фетисов о КХЛ: «Сезон как сезон. Китайско-петербуржский клуб радует и удивляет. В этом году мы вправе ожидать нового чемпиона»

Вячеслав Фетисов считает, что в этом сезоне в КХЛ может быть новый чемпион.

«Сезон как сезон. Сейчас много хайпа в отношении фаворитов чемпионата. Китайско-петербуржский клуб радует и удивляет.

Мне кажется, мы в этом году вправе ожидать нового чемпиона в лиге», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Напомним, в финале Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» победил «Трактор».