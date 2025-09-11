«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)

«Барыс» может расторгнуть контракт с канадским вратарем Оливье Родригом.

14 августа казахстанский клуб заключил соглашение с 25-летним голкипером на год. Сообщалось , что его зарплата составит 30 млн рублей за сезон.

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, «Барыс » может в ближайшее время расторгнуть контракт с Родригом, так как вратарь приехал с травмой, которая не позволяет ему играть.

В прошлом сезоне Родриг провел 2 матча в НХЛ за «Эдмонтон», потерпев два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.