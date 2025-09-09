Давыдов о «Салавате»: «О потерях говорилось много, неудивительно, если бы Уфа отступила, взяла время на перестройку. Мне нравится работа Козлова, у команды есть лицо»

Виталий Давыдов заявил, что ему нравится игра «Салавата» при Викторе Козлове.

«Летом много говорилось о потерях бронзового призера – «Салавата Юлаева ». Наверное, никто не удивился бы, если бы после этого Уфа отступила бы и взяла бы время на перестройку.

Но пока этого шага назад Уфы не вижу. Наоборот, в Магнитогорске она спасла матч в концовке, а в овертайме вообще победила. Неплохо смотрелся «Салават» и в Нижнем Новгороде.

Летом я давал свои пожелания главному тренеру команды Виктору Козлову . Мне нравится, как он работает, даже у омолодившейся и потерявшей лидеров-легионеров команды – свое лицо. Переиграть и даже перебегать нынешнюю «Магнитку» не каждый сможет. Уфа смогла», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.