  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о «Салавате»: «О потерях говорилось много, неудивительно, если бы Уфа отступила, взяла время на перестройку. Мне нравится работа Козлова, у команды есть лицо»
Давыдов о «Салавате»: «О потерях говорилось много, неудивительно, если бы Уфа отступила, взяла время на перестройку. Мне нравится работа Козлова, у команды есть лицо»

Виталий Давыдов заявил, что ему нравится игра «Салавата» при Викторе Козлове.

«Летом много говорилось о потерях бронзового призера – «Салавата Юлаева». Наверное, никто не удивился бы, если бы после этого Уфа отступила бы и взяла бы время на перестройку.

Но пока этого шага назад Уфы не вижу. Наоборот, в Магнитогорске она спасла матч в концовке, а в овертайме вообще победила. Неплохо смотрелся «Салават» и в Нижнем Новгороде.

Летом я давал свои пожелания главному тренеру команды Виктору Козлову. Мне нравится, как он работает, даже у омолодившейся и потерявшей лидеров-легионеров команды – свое лицо. Переиграть и даже перебегать нынешнюю «Магнитку» не каждый сможет. Уфа смогла», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиктор Козлов
logoВиталий Давыдов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
