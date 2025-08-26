Алексей Дементьев: «Родители рассматривают детей как бизнес-проект, считая, что ребенок заработает миллионы, станет Овечкиным. Они ищут нечестные пути, как отвоевать место в составе»

Алексей Дементьев высказался о надеждах родителей на успех детей в хоккее.

«Тут есть несколько категорий. Кто-то рассматривает детей как бизнес-проект, считая, что завтра их ребенок будет зарабатывать миллионы и станет Овечкиным , Ковальчуком , Капризовым . Но так не работает. Здесь очень важно быть объективным в оценке таланта своего ребенка.

И из этого вытекает другая проблема – отсутствие специалистов, которые честно скажут, что ждет вашего ребенка. Спросите тренера детской школы, сколько человек из его команды попадут в КХЛ . Единицы только признаются, что ни одного или максимум один.

Субъективная оценка и движение простым желанием, не подкрепленным талантом, приводит к тому, что дети не попадают в состав, а родители в это время ищут нечестные пути, как отвоевать там место.

При этом не исключаю, что тренер, зная финансовые возможности каких-то родителей, может специально создавать условия, при которых отец и мать будут вынуждены оплачивать игровое время своего ребенка», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .