  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о «Шанхае»: «Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Ожиданий от команды у меня сейчас нет, будем работать и смотреть по игре»
0

Галлан о «Шанхае»: «Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Ожиданий от команды у меня сейчас нет, будем работать и смотреть по игре»

Жерар Галлан .

«Очень рад добраться до Санкт-Петербурга. Перелет был непростым, но наконец мы здесь. Уже завтра выйдем на лед. С нами как раз прилетели некоторые наши хоккеисты.

Пока нас не было, уже прошли первые тренировки. Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев их провели. С ними занималась до 12 человек. Мы держали с ними связь и все прошло хорошо, хоккеисты в форме. Хорошо, что у нас сейчас собралась почти вся команда, будем готовиться.

Сборы начинаются для нас завтра. Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Цель – матч 6 сентября. У нас будут сборы и турнир в Москве. Будем идти от игры к игре. Ожиданий от команды сейчас у меня нет, будем работать и смотреть по игре. Завтра мы все познакомимся и начнем работу. У нас впереди две недели сборов. Это важный отрезок и мы будем усердно готовиться к началу сезона.

Для меня и «Шанхай», и КХЛ в новинку, это очень интересно. Жду начала сезона и уверен, что у нас будут невероятные болельщики», – сказал главный тренер китайского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
Виктор Игнатьев
logoДэвид Немировски
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан прилетел в Россию: «Петербург, Шанхай, встречайте главного тренера!»
7вчера, 20:53
Бурмистров о «Шанхае»: «Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем. Понимаем, что этим составом можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое»
2вчера, 19:58
Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»
120 августа, 18:52
Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
20 августа, 14:43
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» играет с «Нефтехимиком»
11 минут назадLive
Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»
714 минут назадФото
Третьяк о стиле игры Бобровского: «Чувство, что он не ел целую неделю – и готов эту шайбу поймать, чтобы съесть. Как кот охотится за мышью»
26 минут назад
СКА хотел выменять Кравцова до его отъезда в НХЛ, сообщил «Матч ТВ»: «Клубы достигли предварительной договоренности, но «Трактор» не решился обменивать права»
339 минут назад
Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев
755 минут назад
Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку
33сегодня, 14:01Фото
КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»
1сегодня, 13:44
Сергей Гончар: «У Федорова сильнейшее катание за всю историю хоккея. Аналогов Сергею нет в современной НХЛ – его ставили в защиту, и он великолепно справлялся»
3сегодня, 13:25
Вячеслав Быков: «Никитин может привести ЦСКА к Кубку Гагарина. У него есть все для победы»
10сегодня, 13:12
Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»
7сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Динамо» Москва против «Ак Барса», «Трактор» провел матч с «Челметом»
57 минут назадLive
Дарьин перешел в «Адмирал». Контракт с экс-форвардом «Витязя» – на 2 года
сегодня, 12:35
Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба – очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»
5сегодня, 12:11
Шабанов о Радулове: «Этот молодой человек сильно любит хоккей. Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой»
1сегодня, 11:28
Гончар о работе в «Ванкувере»: «Прилетал на пару недель, потом возвращался домой. Я разбирал моменты, созванивался с ребятами – общение шло, даже когда я был дома»
сегодня, 11:06
Мишуров о решении остаться в «Авангарде»: «Не то что мнение поменял, просто сначала неправильно понял информацию. Для меня важна объективная конкуренция»
4сегодня, 10:20
Гернат о «Витязе»: «Деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира»
3сегодня, 09:57
Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»
сегодня, 09:25
Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»
сегодня, 08:59
Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
сегодня, 07:10