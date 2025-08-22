Галлан о «Шанхае»: «Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Ожиданий от команды у меня сейчас нет, будем работать и смотреть по игре»

Жерар Галлан .

«Очень рад добраться до Санкт-Петербурга. Перелет был непростым, но наконец мы здесь. Уже завтра выйдем на лед. С нами как раз прилетели некоторые наши хоккеисты.

Пока нас не было, уже прошли первые тренировки. Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев их провели. С ними занималась до 12 человек. Мы держали с ними связь и все прошло хорошо, хоккеисты в форме. Хорошо, что у нас сейчас собралась почти вся команда, будем готовиться.

Сборы начинаются для нас завтра. Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Цель – матч 6 сентября. У нас будут сборы и турнир в Москве. Будем идти от игры к игре. Ожиданий от команды сейчас у меня нет, будем работать и смотреть по игре. Завтра мы все познакомимся и начнем работу. У нас впереди две недели сборов. Это важный отрезок и мы будем усердно готовиться к началу сезона.

Для меня и «Шанхай », и КХЛ в новинку, это очень интересно. Жду начала сезона и уверен, что у нас будут невероятные болельщики», – сказал главный тренер китайского клуба.