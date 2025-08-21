Пономарев о чтении: «Примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет посмотреть под другим углом на то, как люди поступают»

Василий Пономарев оценил связь между чтением книг и игрой в хоккей.

– Все знают, что ты очень много читаешь. Как думаешь, такое хобби способно помогать тебе на льду? Может, твое игровое мышление развивается?

– Принятие игровых решений – это больше про профессиональную насмотренность. Чтение способно влиять лишь на мои взгляды на жизнь.

Я всегда примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет под другим углом посмотреть на то, как люди поступают и о чем говорят.

Необязательно соглашаться со всем, что написано в книгах – важно размышлять и запускать мыслительный процесс.

– Назови свои сильные качества, которые помогают тебе в хоккее.

– Я всегда продолжаю работать, несмотря ни на что. Как бы тяжело ни было, я преодолеваю эмоциональный кризис и заставляю себя идти дальше.

На мой взгляд, это достаточно сильное человеческое качество. Я – вечно заряженная батарейка, – сказал нападающий «Авангарда » Василий Пономарев .

