«Адмирал» поместил Марина в список отказов. У защитника 22 матча и 1 очко за клуб в прошлом сезоне

«Адмирал» поместил Марка Марина в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может забрать защитника в свою систему, сохранив условия его действующего контракта.

В прошлом сезоне Марин перешел в дальневосточный клуб из «Северстали» в результате обмена.

За «Адмирал » он провел 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 9».

Соглашение Марина с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.