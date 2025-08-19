  • Спортс
  • Тамбиев о перелетах: «Один раз команда слетает на Дальний Восток и начинается – самолетные ноги, мы попали в яму. Но это же факт! В «Адмирале» это все понимают»
Тамбиев о перелетах: «Один раз команда слетает на Дальний Восток и начинается – самолетные ноги, мы попали в яму. Но это же факт! В «Адмирале» это все понимают»

Леонид Тамбиев высказался о негативном влиянии дальних перелетов на игроков.

– Вы продолжаете получать удовольствие от работы в «Адмирале»?

– Я продолжаю получать удовольствие от работы в КХЛ, это прежде всего. Я привык к Владивостоку, болельщики привыкли ко мне, они очень тепло, с душой подходят к команде, ко мне.

Владивосток для меня в принципе стал родным городом, я привык к людям – они очень хорошие на Дальнем Востоке! Отзывчивые, дружелюбные, добрые. Мне очень комфортно, мне нравится, прикипел к «Адмиралу». Когда ехал сюда в 2021 году, то и представить не мог, что задержусь настолько долго.

– Раньше вы пресекали любые вопросы про перелеты, а в прошлом сезоне сами стали поднимать эту тему на пресс-конференциях. Это сказывается накопительный эффект, или некий мотивационный ход?

– Знаете, я никогда про это не говорю в раздевалке, не использую это в качестве подстеленной соломы, не принимаю за причину поражений. Все ребята, подписывая контракт с «Адмиралом», все понимают, так что мы про это просто не разговариваем.

А что касается пресс-конференций… Да просто мне уже все это немного поднадоело, когда, знаете, один раз за сезон команда слетает на Дальний Восток и начинается – самолетные ноги, мы попали в яму и так далее.

Думаю, надо как-то поддержать ребят публично, вот и говорю про это сам. Но это же факт! Я вот вижу по игре: во Владивостоке игроки здорово выглядят, а приехали в Сочи или Минск – они психуют, переживают, потому что два-три дня прошло, а все из рук валится, хотя голова понимает.

Так что все это чтобы поддержать ребят, они прочитают, что тренер говорит. Они-то знают, что я человек искренний, и говорю то, что думаю, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
