Дыняк о том, как не набрать вес в межсезонье: «Меньше пить пиво»
Никита Дыняк посоветовал не пить пиво, чтобы не набрать вес в межсезонье.
Хоккеист рассказал, что начал готовиться к сезону за месяц до начала тренировочных сборов.
«Тесты сдал хорошо, значит, подготовка была правильной. В этом году выбрал нескольких хороших специалистов, которые помогали мне готовиться к сезону. Свою форму оцениваю хорошо, но есть куда расти», – сказал нападающий «Ак Барса».
Также хоккеист ответил, как за лето не заплыть жиром: «Меньше пить пиво».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
