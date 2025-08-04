Дыняк о том, как не набрать вес в межсезонье: «Меньше пить пиво»

Никита Дыняк посоветовал не пить пиво, чтобы не набрать вес в межсезонье.

Хоккеист рассказал, что начал готовиться к сезону за месяц до начала тренировочных сборов.

«Тесты сдал хорошо, значит, подготовка была правильной. В этом году выбрал нескольких хороших специалистов, которые помогали мне готовиться к сезону. Свою форму оцениваю хорошо, но есть куда расти», – сказал нападающий «Ак Барса ».

Также хоккеист ответил, как за лето не заплыть жиром: «Меньше пить пиво».