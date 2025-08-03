Ковальчук о Хартли в «Локомотиве»: «Последим, как он сработается с Радуловым, будет интересный тандем. Где бы Боб не работал, он из среднего класса игроков делает звезд»

Илья Ковальчук высказался о назначении Боба Хартли в «Локомотив».

«Честно, не знал о его намерении поехать в «Локомотив ». Круто, что такой классный специалист снова у нас в лиге. Это будет огромный плюс для молодых ребят, которые сейчас играют в Ярославле.

Мы все видим, где бы Боб не работал, он из среднего класса игроков делает новых звезд, которые в дальнейшем переезжают в НХЛ. Будем следить за Ярославлем, как Хартли сработается с Радуловым . Думаю, они уже разговаривали, поэтому будет интересный тандем», – сказал бывший нападающий сборной России.