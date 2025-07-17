Галлан отправляется в Россию. О его назначении в клуб КХЛ объявят на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Прибытие Жерара Галлана в Россию ожидается на этой неделе.
Сообщалось, что 61-летний канадец заключит контракт с «Куньлунем».
«Жерар Галлан отправляется в Россию тренировать команду КХЛ. Объявить должны на этой неделе», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Последним местом работы специалиста были «Рейнджерс». В НХЛ Галлан также работал с «Коламбусом», «Флоридой» и «Вегасом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пьера ЛеБрюна
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