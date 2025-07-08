Экс-вратарь клубов НХЛ и КХЛ Лейтон стал тренером вратарей «Детройта»

Майкл Лейтон стал тренером вратарей «Детройта».

44-летний специалист занимал аналогичную должность в «Виндзоре» из юниорской лиги Онтарио (OHL) с 2022 по 2024 год.

В прошлом сезоне Лейтон не работал на профессиональном уровне.

Во время игровой карьеры голкипер выступал в НХЛ за «Чикаго », «Каролину », «Филадельфию » и «Нэшвилл », проведя 127 матчей с учетом плей-офф.

В сезоне-2013/14 Лейтон играл в Фонбет чемпионате КХЛ за «Донбасс ».

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