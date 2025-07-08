Экс-вратарь клубов НХЛ и КХЛ Лейтон стал тренером вратарей «Детройта»
Майкл Лейтон стал тренером вратарей «Детройта».
44-летний специалист занимал аналогичную должность в «Виндзоре» из юниорской лиги Онтарио (OHL) с 2022 по 2024 год.
В прошлом сезоне Лейтон не работал на профессиональном уровне.
Во время игровой карьеры голкипер выступал в НХЛ за «Чикаго», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл», проведя 127 матчей с учетом плей-офф.
В сезоне-2013/14 Лейтон играл в Фонбет чемпионате КХЛ за «Донбасс».
Айзерман о «Детройте» на рынке свободных агентов: «Все, с кем мы надеялись поговорить, были обменяны или продлили контракты. С Марнером даже не было возможности пообщаться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Детройта»
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