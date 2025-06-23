«Бостон» продлил контракт с Лореем на 2 года, кэпхит – 3,2 млн долларов

«Бостон» продлил контракт с Мэйсоном Лореем на два сезона.

Об этом объявил генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини .

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает среднюю зарплату – 3,2 миллиона долларов в год.

24-летний защитник провел 77 матчей в прошлом регулярном сезоне, набрав 33 (5+28) при полезности «минус 43».

Среди защитников команды Лорей лидировал по передачам, очкам и результативности в большинстве, при среднем времени на льду 19:32.

Защитник является чемпионом мира 2025 года в составе сборной США.