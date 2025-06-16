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Ульев привез Кубок Гагарина на могилы Клюкина и Шувалова, погибших в авиакатастрофе в 2011 году: «Когда они разбились, я стоял перед могилой Никиты и сказал, что буду играть в хоккей»

Марк Ульев привез Кубок Гагарина на могилы Никиты Клюкина и Максима Шувалова.

Хоккеисты погибли в авиакатастрофе в 2011 году. Напомним, 7 сентября 2011-го под Ярославлем потерпел крушение самолет с игроками «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

«Локомотив» напомнил об интервью Ульева, в котором он рассказал о знакомстве с Клюкиным.

«Марк Ульев привез Кубок Гагарина к рыбинским игрокам, погибшим 7 сентября 2011 года – Никите Клюкину и Максиму Шувалову.

Это интервью мы записали осенью 2023 года, еще до дебюта молодого защитника в КХЛ. Спустя полтора года Марк не просто сдержал обещание, данное Никите Клюкину, но и привез ему главный хоккейный трофей», – говорится в сообщении «Локомотива».

«Хоккей понравился из-за того, что у меня был знакомый Никита Клюкин, который играл в том «Локомотиве», который разбился.

Перед днем вылета, когда он разбился, он приехал ко мне домой, подарил мне клюшку и шлем. Из-за этого мне больше захотелось заниматься хоккеем. Когда они разбились, я стоял перед его могилой и сказал, что буду играть в хоккей», – рассказал Ульев в видео. 

В минувшей регулярке 20-летний защитник Марк Ульев провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив» и сделал 6 передач при показателе полезности «плюс 17».

«Эту победу посвящаем чемпионам наших сердец». Кубок Гагарина – на месте гибели «Локомотива»-2011

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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Максим Шувалов
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