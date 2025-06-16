Ласси Томсон вернулся в «Оттаву», подписав контракт на год. Финский защитник набрал 20+13 в 58 играх за «Мальме» в сезоне SHL с учетом плей-офф
Ласси Томсон вернулся в «Оттаву», подписав контракт на год.
24-летний финский защитник заключил с «Сенаторс» двустороннее соглашение с зарплатой 775 тысяч на уровне НХЛ и 300 тысяч – в АХЛ.
Игрок был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2019 под общим 19-м номером.
В общей сложности на его счету 18 игр за «Оттаву» в НХЛ и 202 игры за «Бельвиль» в АХЛ (93 очка, 24+69).
В минувшем сезоне Томсон играл в Швеции за «Мальме». У него 29 (17+12) очков в 50 играх в регулярном чемпионате и 4 (3+1) балла в 8 матчах плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: cайт «Оттавы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости