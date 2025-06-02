Кожевников о Ротенберге: «Пускай ему дадут небольшой клуб – или свой создаст. Тогда еще поднимет авторитет. На Западе не хватает одной команды»

Александр Кожевников предложил Роману Ротенбергу создать свой клуб в КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

«Интересно посмотреть на него в не очень популярном клубе. Например, в «Сочи ». У него есть желание, полно энергии, хочет добиться многого в хоккее.

Ну, пускай ему дадут какой-то небольшой клуб, или он свой создаст. Тогда он еще поднимет свой авторитет.

В Западной конференции не хватает еще одной команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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