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Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»

Стивен Кэмпфер из «Трактора» объяснил решение завершить карьеру.

36-летний защитник в прошедшем сезоне провел 59 матчей и набрал 32 (10+22) очка в Фонбет чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 4+6 за 20 игр при полезности «минус 4».

– К решению завершить карьеру я пришел не так давно. Сейчас у меня много эмоций, и мне еще потребуется время, чтобы все осознать.

– В числе причин такого решения травмы, усталость?

– Травмы входят в их число. У меня было повреждение в январе. Ментально я могу еще играть, но в физическом плане я уже не тот игрок, что раньше. И если подпишу контракт с клубом, то не смогу быть тем, кого хотят увидеть.

Это будет несправедливо с моей стороны по отношению к «Трактору», тренерскому штабу и партнерам. Я всегда хотел приносить пользу команде.

Я благодарен «Трактору» за то, что для меня сделали, и хочу быть честен перед клубом.

– Каким получился ваш последний сезон?

– Сезон был невероятный, мы смогли дойти до финала. Конечно, были и взлеты, и падения. Но без характера добиться таких результатов бы не удалось. У нас была команда, которая способна на большие дела.

– Как вы будете вспоминать Челябинск?

– Здесь лучшие болельщики, которых я видел в КХЛ. Они ездили за командой в другие города. В самом Челябинске болельщики везде – в магазинах, на улицах. Это невероятный хоккейный город.

Если кто-то из игроков, имея возможность играть здесь, откажется от этого, то будет сильно жалеть, – сказал Стивен Кэмпфер.

Защитник «Трактора» Кэмпфер завершил карьеру. Он набрал 32 очка в 59 играх регулярки-2024/25

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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