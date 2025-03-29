Журналист подарил Ротенбергу книгу Аркадия Гайдара «Сказка». Тренер ответил: «Сказка» продолжается – от слова «СКА»
СКА проиграл «Динамо» (1:2 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.
Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил главному тренеру СКА Роману Ротенбергу книгу.
– Роман Борисович, образовалась такая традиция. Я хочу вам подарить книгу Аркадия Гайдара «Сказка», рассказы.
– Спасибо огромное.
– Такая традиция добрая.
– Спасибо вам огромное, да. «Сказка» продолжается. От слова «СКА» (улыбается – Спортс”).
– Успеваете все это читать? Потому что у вас библиотека огромная набирается. Это приятная традиция, на самом деле. В каждом городе дарят книги.
– На самом деле, мы сейчас не отвлекаемся. Я уже сказал, плей-офф – это спортивная война. Мы много очень работаем с командой. Не буду говорить, сколько часов мы смотрим видео.
Но мы много работаем над деталями, и сегодня исход матча решила одна деталь. Мы эту деталь улучшаем, будем сильнее, сейчас думаем только об этом. Не отвлекаемся, работаем и думаем о нашей команде, – сказал главный тренер СКА.
Фото: t.me/lysenkovtv
Ротенберг о поражении СКА: «Плей-офф – это спортивная война, наш отряд идет вперед. Ждем Никишина, Плотникова – всех, кто травмирован, это наши бойцы»
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