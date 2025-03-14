Епанчинцев о 4:2 с «Амуром»: «Сибирь» забила больше одного гола наконец-то, будем надеяться – прорвало. Наша игра была похожа на хоккей более-менее, кроме последних 7 минут»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Амуром».

Новосибирский клуб одержал победу со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Наконец-то забили больше одного гола. Будем надеяться, что прорвало. Наверное, в последние 7 минут сильно откатились на оборону, где-то результат в психологическом плане очень довлел на ребят. Тем не менее, довели эту встречу до победы.

– Вы говорили про хоккейного бога на выезде. Как его привлечь?

– Только через работу. Больше никаких методов нет.

– Сегодня работы было больше?

– Побольше, да. Находясь внутри коллектива, видно, что в психологическом плане ребятам приходится тяжелее тот объем работы выполнять.

А он простой – где-то делать простые вещи в атаке, строго в обороне. Сегодня, кроме последних 7 минут, более-менее с нашей стороны было похоже на хоккей.

– Как решили привлечь Владимира Бутузова на тренерский мостик?

– Владимир выбыл до конца сезона. Коллега, Ярослав Игоревич Люзенков, заболел. Оно само собой нарисовалось. Где-то поддерживал ребят в психологическом плане. Его заслуга в этой победе тоже есть.

– Учитывая положительный эксперимент, продолжится он дальше?

– Думаю, что продолжим.

– А как родилась идея поставить Широкова на место Бутузова?

– Он в некоторых играх уже выходил на этой позиции. Пробовали и в тренировочном процессе. К счастью, сегодня все получилось.

– Павел Гоголев «летал» на льду, а на выезде зарабатывал на себе удаления. Можно ли сказать, что он лидер, или чего-то ему не хватает?

– Паша молодец, особенно в последних играх хорошо играет, показывает движение, не боится и создает моменты. К сожалению, реализация немного подводит. Достаточно моментов. Думаю, что если будет так же продолжать, то не за горами и лидерство в нашей команде.

– Бек заработал на себе ключевое удаление. Ваши разговоры с ним дали эффект?

– Мы всегда разговариваем с игроками, общаемся. Надеемся, что сработало. Заработал пять минут, да и в крайних играх убрал проблемные моменты – зацепы, подножки. Будем надеяться, что он в оставшихся играх будет так же играть на команду, – сказал Вадим Епанчинцев .

«Сибирь» победила «Амур» и прервала серию из 4 поражений. Отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф – 5 очков