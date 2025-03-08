«Баффало» обменял Обе-Кюбеля в «Рейнджерс» на Бреннстрема (TSN)

«Рейнджерс» и «Баффало» совершили обмен.

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, «Сейбрс» обменяли Николя Обе-Кюбеля в «Рейнджерс» на Эрика Бреннстрема.

В активе нападающего Обе-Кюбеля 2 (1+1) балла в 19 играх.

«Рейнджерс » выменяли Эрика Бреннстрема у «Ванкувера» 1 февраля. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей за «Кэнакс» и набрал 8 (3+5) очков.