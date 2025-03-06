Ги Буше о 10 победах подряд: «Не слежу за какими‑то сериями, не верю в суеверия. Я ничего не менял в «Авангарде» с приезда и не планирую, стараемся играть мощно»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Торпедо».

Омский клуб одержал победу со счетом 3:2 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Получился боевой матч. Мы решили, что отменим раскатку и утреннюю тренировку, потому приехали к игре. К третьему периоду мы полностью вошли в свой ритм, поэтому здорово, что такой рискованный шаг оправдался.

– В хоккее есть суеверие, что если у клуба длительная победная серия, то лучше проиграть. Не боитесь, что такая серия повлияет на команду в плей‑офф?

– Побеждать – это всегда хорошо. Я не слежу за какими‑то сериями. Мы все фокусируемся на том, что происходит здесь и сейчас. Я никогда не заглядываю вперед. Я не верю ни в какие суеверия, каждый раз мы нацелены на то, чтобы выходить из всех битв победителями.

– Согласны ли с тем, что это была игра не уровня плей‑офф?

– Я ничего не менял с момента приезда и не планирую. Мы стараемся мощно играть в хоккей. 80% уходит на то, что мы умеем делать качественно, а 20% – на соперника. Мы должны выкладываться по полной в каждой игре и выступать на высшем уровне.

– Будете ли менять состав после возвращения травмированных или оставите победный коллектив без изменений?

– Нам нужны абсолютно все. Для нас не ощущается факт множества травмированных. Когда все будут, мы будем использовать тех, у кого будет лучшая форма и может принести пользу команде здесь и сейчас. У нас еще не было ни одной игры, перед которой не было бы травмированных.

– Каково играть на площадке, которая шире привычной?

– Мы и раньше играли на площадках такого размера. Здесь больше нужно адаптироваться в плане обороны, в атаке уже в конце второго периода все стало получаться.

Первый период на мне. Мы заселились в пять утра, и у команды не было сил восстановиться, у некоторых ноги не бежали, – сказал Ги Буше .