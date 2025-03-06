Тамбиев о 2:3 от «Нефтехимика»: «Все по делу. Соперник был лучше и больше хотел победить – он и выиграл»
Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Нефтехимика».
Владивостокская команда проиграла дома со счетом 2:3, пропустив за секунду до конца основного времени матча.
«Все по делу – соперник был лучше, был заряжен и больше хотел победить. Он и выиграл», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Гутик побил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку – 45. 23-летний форвард превзошел Саболича и Бергфорса
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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