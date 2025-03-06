Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой» на год
Александр Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой».
Срок соглашений рассчитан на один год. По данным PuckPedia, зарплата Александра Керфута составит 3 млн долларов, Йэна Коула – 2,8 млн долларов.
1 июля игроки могли стать неограниченно свободными агентами.
В нынешнем сезоне нападающий Керфут провел 61 игру и набрал 16 (7+9) баллов.
В активе защитника Коула 13 (1+12) баллов в 61 матче при полезности «-8».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости