Голдобин и Морозов вне заявки «Спартака» на матч с «Куньлунем». Жамнов не выпускал форвардов в третьих периодах против СКА и «Авангарда»

Николай Голдобин и Иван Морозов не сыграют в матче с «Куньлунем».

Сегодня «Спартак » примет китайский клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форварды красно-белых Николай Голдобин и Иван Морозов не вошли в состав на эту игру.

Четвертую тройку «Спартака» составят Прохор Корбит , Демид Мансуров и Павел Ткаченко – игроки практически весь сезон провели в составе «Химика» в ВХЛ .

Напомним, главный тренер московского клуба Алексей Жамнов не выпускал Голдобина и Морозова в третьих периодах матчей против СКА (7:2) и «Авангарда» (1:5).

Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»

Валерий Каменский: «Голдобин и Морозов должны пересмотреть свое отношение к игре и заводить «Спартак». Терпение у Жамнова пока есть, но оно всегда кончается»