Голдобин и Морозов вне заявки «Спартака» на матч с «Куньлунем». Жамнов не выпускал форвардов в третьих периодах против СКА и «Авангарда»
Сегодня «Спартак» примет китайский клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форварды красно-белых Николай Голдобин и Иван Морозов не вошли в состав на эту игру.
Четвертую тройку «Спартака» составят Прохор Корбит, Демид Мансуров и Павел Ткаченко – игроки практически весь сезон провели в составе «Химика» в ВХЛ.
Напомним, главный тренер московского клуба Алексей Жамнов не выпускал Голдобина и Морозова в третьих периодах матчей против СКА (7:2) и «Авангарда» (1:5).
Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»
Валерий Каменский: «Голдобин и Морозов должны пересмотреть свое отношение к игре и заводить «Спартак». Терпение у Жамнова пока есть, но оно всегда кончается»
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