Якупов набрал 200-е очко в КХЛ. У 31-летнего форварда 100 голов и 100 передач в лиге
Наиль Якупов набрал 200-е очко в КХЛ.
Вчера 31-летний форвард «Авангарда» сделал голевую передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1).
В его активе стало 100 заброшенных шайб и 100 результативных пасов в лиге. Якупов по ходу карьеры также выступал за «Нефтехимик», СКА, «Амур» и «Куньлунь».
В текущем сезоне нападающий провел 62 матча в составе «Куньлуня» и «Авангарда», набрав 43 (22+21) очка при полезности «минус 7».
Якупов о том, что долго не мог найти команду в 2024-м: «Был готов играть бесплатно – все равно никто не брал. Потом «Куньлунь» дал шанс, игра пошла, приехал в «Авангард»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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