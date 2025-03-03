Якупов набрал 200-е очко в КХЛ. У 31-летнего форварда 100 голов и 100 передач в лиге

Наиль Якупов набрал 200-е очко в КХЛ.

Вчера 31-летний форвард «Авангарда » сделал голевую передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1).

В его активе стало 100 заброшенных шайб и 100 результативных пасов в лиге. Якупов по ходу карьеры также выступал за «Нефтехимик», СКА , «Амур» и «Куньлунь».

В текущем сезоне нападающий провел 62 матча в составе «Куньлуня » и «Авангарда», набрав 43 (22+21) очка при полезности «минус 7».

Якупов о том, что долго не мог найти команду в 2024-м: «Был готов играть бесплатно – все равно никто не брал. Потом «Куньлунь» дал шанс, игра пошла, приехал в «Авангард»