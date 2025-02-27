Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Прикольно, когда на трибунах меня встречают с накладными усами, тренд ушел в народ, приятно»
Наиль Якупов высказался о болельщиках «Авангарда» с накладными усами.
Болельщики омского клуба начали приходить на матчи регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с накладными усами, копируя имидж Якупова.
– Как вы относитесь к усатым женщинам?
– Отвратительно. Если усы накладные, то я только рад. Приятно, что тренд с накладными усами ушел в народ. Мне безумно приятно, что частичка меня есть в других людях, наших фанатах «Авангарда».
Прикольно наблюдать, когда на трибунах меня встречают уже с усами, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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