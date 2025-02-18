  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Трактор» ответил на слухи о рейсе, переозвучив фрагмент из «Крутого пике»: «Знаешь что общего между дверью самолета и плей-офф? Выход открыт, ха-ха-ха»
Видео
7

«Трактор» ответил на слухи о рейсе, переозвучив фрагмент из «Крутого пике»: «Знаешь что общего между дверью самолета и плей-офф? Выход открыт, ха-ха-ха»

«Трактор» высмеял новость о задержке рейса команды.

Сегодня появилась информация о том, что игроков и тренерский персонал челябинского клуба высадили с рейса из Хабаровска. Утверждалось, что кто-то толкнул аварийную дверь, после чего выход разгерметизировался. «Трактор» заявил, что о механических повреждениях самолета речи не шло.

Позднее пресс-служба клуба выложила эпизод из комедийной передачи «Крутое пике» в переозвученном варианте по мотивам этих событий.

В начале ролика звучит закадровый голос: «Boeing 738 из Хабаровска в Челябинск не может взлететь уже 1947 секунд».

– Дринкинс, кажется, дверь разгерметизирована, – говорит один из пилотов. 

Кто это сделал?

– Возможно, Робинсон. Кажется, Робинсон тоже немного дринкинс, ха-ха-ха.

Откуда вы это знаете, сэр?

– Я прочитал это в пабликах, не проверяющих информацию.

Мне послышалось или там кто-то ругается матом?

– Не волнуйся, у Зака Фукале занятия по русскому с репетитором, ха-ха-ха.

А знаешь что общего между этой дверью и плей-офф?

Что, сэр?

– Выход открыт, ха-ха-ха.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
кино
ахахаха
logoБадди Робинсон
logoЗак Фукале
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг получил 1 голос в номинации «Лучший менеджер КХЛ» в опросе руководителей клубов. Есмантович и Денисов из ЦСКА – 5
32сегодня, 13:48
«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»
1сегодня, 11:40
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»
8112 минут назадLive
Макэвой пропустит финал с Канадой на Турнире четырех наций из-за травмы. Хьюз может сыграть за США в случае еще одной травмы в сборной
19 минут назад
Черных о Никишине: «90% что уедет, но всегда может что-то случиться. Ткачев должен был контракт с «Монреалем» подписывать, но в «Ак Барс» пришел Квартальнов и уговорил остаться»
633 минуты назад
Каспарайтис об Овечкине: «Он не думает о рекордах, просто играет в хоккей, спокойно забьет нужные голы. У него уникальные данные, Линдрос не казался мне таким огромным, как он – машина»
4сегодня, 17:07
Сборная США хочет, чтобы Трамп присутствовал на финале с Канадой в рамках Турнира четырех наций в Бостоне
43сегодня, 16:20
Батрак о броске Кузнецова в пустые ворота: «Трибуны что кричали про СКА? Всем понятно. Он имел право ответить. Хоккеистов «Северстали» не осуждаю – пошли бы бить и схватили бы дисквалификацию»
29сегодня, 15:44
14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге есть команды, которые нарушают потолок зарплат
32сегодня, 14:59
Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом»
17сегодня, 14:45
Тренер Канады Купер о Кросби: «В нашей стране он ходит по воде. Он вдохновляет парней в раздевалке сборной»
2сегодня, 14:41
Депутат Свищев о России и США: «Было бы неплохо сыграть товарищеский матч. Трамп неоднократно отмечал наших хоккеистов. Это было бы круто»
13сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Баландин о броске Кузнецова в пустые: «Кажется, что он тратит много сил, и голова не соображает. Ему нужно это простить, его контракт связан со статистикой, за которую он получит бонусы»
5 минут назад
Форвард «Динамо» Михеев: «Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно на вбрасываниях. Раньше это был Найт – праворукий, сильный, грамотно играл»
5сегодня, 15:29
Хоккеист «Спартака» Орлов: «Обожаю футбол, счастлив, что наши спартаковские системы дружат. Прикольно было бы посетить их тренировку»
4сегодня, 15:16
Черных о Цыплакове: «Айлендерс» уже готовы продлевать контракт, они с нами разговаривали»
3сегодня, 14:55
«Северсталь» проведет домашнюю серию. Приходите поддержать команду в трех домашних матчах!
1сегодня, 14:00Реклама
Дамир Шарипзянов: «Самая необдуманная покупка – сумка люксового бренда. В Америке купил, она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное. Раз 10 ее использовал, сейчас лежит как сувенир»
2сегодня, 13:57
Защитник сборной США и «Бостона» Макэвой был госпитализирован (The Boston Globe)
12сегодня, 13:23
«Адмирал» ждет домашняя серия из шести матчей. Поддержите «моряков» на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Вратаря «Барыса» Бояркина прооперируют в Германии. Срок восстановления – 5-6 месяцев
2сегодня, 10:57
Терещенко о Турнире четырех наций: «Хорошие матчи, высокое мастерство. России однозначно не хватает. Мы бы боролись за первое место»
7сегодня, 09:59
Рекомендуем