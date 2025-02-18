«Трактор» ответил на слухи о рейсе, переозвучив фрагмент из «Крутого пике»: «Знаешь что общего между дверью самолета и плей-офф? Выход открыт, ха-ха-ха»
Сегодня появилась информация о том, что игроков и тренерский персонал челябинского клуба высадили с рейса из Хабаровска. Утверждалось, что кто-то толкнул аварийную дверь, после чего выход разгерметизировался. «Трактор» заявил, что о механических повреждениях самолета речи не шло.
Позднее пресс-служба клуба выложила эпизод из комедийной передачи «Крутое пике» в переозвученном варианте по мотивам этих событий.
В начале ролика звучит закадровый голос: «Boeing 738 из Хабаровска в Челябинск не может взлететь уже 1947 секунд».
– Дринкинс, кажется, дверь разгерметизирована, – говорит один из пилотов.
– Кто это сделал?
– Возможно, Робинсон. Кажется, Робинсон тоже немного дринкинс, ха-ха-ха.
– Откуда вы это знаете, сэр?
– Я прочитал это в пабликах, не проверяющих информацию.
– Мне послышалось или там кто-то ругается матом?
– Не волнуйся, у Зака Фукале занятия по русскому с репетитором, ха-ха-ха.
А знаешь что общего между этой дверью и плей-офф?
– Что, сэр?
– Выход открыт, ха-ха-ха.
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