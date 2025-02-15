Тамбиев про 1:2 от «Трактора»: «У Адмирала» третий матч подряд с топ-командами, поэтому такое начало – 10 минут отыграли в меньшинстве. Не хватило резкости, свежести»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Трактором».
Клуб из Владивостока потерпел поражение со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Соперник, очевидно, был поживее и посвежее. Все‑таки это уже третий матч с топовыми командами подряд, матчи были через день, все – от ножа, все соперники сильные, серьезные. Это отложилось, мне кажется.
Поэтому начало такое получилось: отдали просто им 10 минут, отыграв это время в меньшинстве. Вратарь нас держал в игре, сделал много сэйвов.
Был шанс уйти на овертайм, видимо, не хватило резкости, свежести, поэтому неправильные действия принимали в большинстве», – сказал Тамбиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем