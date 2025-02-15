Тамбиев про 1:2 от «Трактора»: «У Адмирала» третий матч подряд с топ-командами, поэтому такое начало – 10 минут отыграли в меньшинстве. Не хватило резкости, свежести»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Владивостока потерпел поражение со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Соперник, очевидно, был поживее и посвежее. Все‑таки это уже третий матч с топовыми командами подряд, матчи были через день, все – от ножа, все соперники сильные, серьезные. Это отложилось, мне кажется.

Поэтому начало такое получилось: отдали просто им 10 минут, отыграв это время в меньшинстве. Вратарь нас держал в игре, сделал много сэйвов.

Был шанс уйти на овертайм, видимо, не хватило резкости, свежести, поэтому неправильные действия принимали в большинстве», – сказал Тамбиев .