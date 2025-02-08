Вратарь «Вашингтона» Томпсон не попал в состав сборной Канады на Турнир четырех наций из-за конфликтов с тренерами команды Дебуром и Кэссиди в «Вегасе» (Стив Валикетт)

Стив Валикетт рассказал о том, почему Логан Томпсон не попал в сборную Канады.

27-летний вратарь не был включен в заявку канадцев на Турнир четырех наций. Туда попали три голкипера – Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас ») и Сэм Монтембо («Монреаль»).

Томпсон одержал 24 победы в 30 играх в сезоне при 92,3% сэйвов (3-е место в лиге среди вратарей, сыгравших 18+ матчей) и коэффициенте надежности 2,18 (3-е).

По словам Валикетта, против кандидатуры Томпсона выступили помощники главного тренера сборной Канады Джона Купера – Питер Дебур и Брюс Кэссиди . Оба специалиста работали с Логаном в «Вегасе».

«Они были против. Они не остались довольны опытом работы с ним в «Вегасе». Были моменты, когда они хотели, чтобы он играл, а он был не готов. Я немного знаю о том, что там происходило. Не буду вникать в это слишком глубоко, но его приглашение не планировалось», – сказал Валикетт.

Ранее сам Томпсон сообщил, что команда менеджеров Канады ни разу не связывалась с ним. При этом он заявил, что и не ожидает от них звонка.