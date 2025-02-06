Тамбиев о 2:1 с «Амуром»: «Лучшая игра в этой домашней серии. Очень много правильных действий, могли решить исход в основное время»

Леонид Тамбиев высказался о победе «Адмирала» над «Амуром».

Команда из Владивостока одержала победу в овертайме со счетом 2:1.

«Эта была наша лучшая игра в домашней серии из трех матчей – как по содержанию, так и по качеству. Очень много правильных действий, могли решить исход встречи в основное время.

Не скажу, что игра была закрытой, мы нанесли 44 бросков. Вратари хорошо сыграли. Было много активных действий как со стороны «Амура », так и со стороны «Адмирала ».

Мы совершили много отборов, выигрывали единоборства – это то, чего не было в предыдущем матче с «Барысом», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

«Адмирал» победил «Амур» в овертайме – 2:1. Победный гол у Старкова в большинстве