Тамбиев о 2:1 с «Амуром»: «Лучшая игра в этой домашней серии. Очень много правильных действий, могли решить исход в основное время»
Леонид Тамбиев высказался о победе «Адмирала» над «Амуром».
Команда из Владивостока одержала победу в овертайме со счетом 2:1.
«Эта была наша лучшая игра в домашней серии из трех матчей – как по содержанию, так и по качеству. Очень много правильных действий, могли решить исход встречи в основное время.
Не скажу, что игра была закрытой, мы нанесли 44 бросков. Вратари хорошо сыграли. Было много активных действий как со стороны «Амура», так и со стороны «Адмирала».
Мы совершили много отборов, выигрывали единоборства – это то, чего не было в предыдущем матче с «Барысом», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
«Адмирал» победил «Амур» в овертайме – 2:1. Победный гол у Старкова в большинстве
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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