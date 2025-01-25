Кравец о 2:1 с «Витязем»: «Трудовая победа «Куньлуня». Рыбар держал нас в игре – это наш вратарь на 200%»
Китайский клуб одержал победу со счетом 2:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Мы знали, что будет битва. Обе команды бьются за плей-офф, они находятся рядом в турнирной таблице. Знали, что «Витязь» очень хорошо играет первый период, он один из лидеров в этом компоненте.
Были моменты, в которых мы недоработали. Во втором и третьем очень достойно отыграли. Создали достаточно моментов, могли забить. Огромную роль сыграл вратарь, который держал нас в игре.
Дисциплина третьего периода, правильные действия и очень хороший гол в конце помогли одержать трудовую и хорошую победу.
Безусловно, мы посмотрели, как «Витязь» играет во всех трех периодах. Знали, что у них не очень хорошо идет третья двадцатиминутка. Не стал ребятам говорить об этом, потому что это иногда их расслабляет.
Но на этот раз статистика оказалась права. А у нас наоборот, получился очень хороший третий период.
– Как оцените адаптацию Патрика Рыбара в команде?
– Я очень рад, что у нас есть этот вратарь. Это наш голкипер на 200 процентов», – сказал Кравец.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий