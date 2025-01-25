Кравец о 2:1 с «Витязем»: «Трудовая победа «Куньлуня». Рыбар держал нас в игре – это наш вратарь на 200%»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Витязем».

Китайский клуб одержал победу со счетом 2:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что будет битва. Обе команды бьются за плей-офф, они находятся рядом в турнирной таблице. Знали, что «Витязь » очень хорошо играет первый период, он один из лидеров в этом компоненте.

Были моменты, в которых мы недоработали. Во втором и третьем очень достойно отыграли. Создали достаточно моментов, могли забить. Огромную роль сыграл вратарь, который держал нас в игре.

Дисциплина третьего периода, правильные действия и очень хороший гол в конце помогли одержать трудовую и хорошую победу.

Безусловно, мы посмотрели, как «Витязь» играет во всех трех периодах. Знали, что у них не очень хорошо идет третья двадцатиминутка. Не стал ребятам говорить об этом, потому что это иногда их расслабляет.

Но на этот раз статистика оказалась права. А у нас наоборот, получился очень хороший третий период.

– Как оцените адаптацию Патрика Рыбара в команде?

– Я очень рад, что у нас есть этот вратарь. Это наш голкипер на 200 процентов», – сказал Кравец .