Кучеров – 2-я звезда дня в НХЛ с 3 очками против «Чикаго». Робертсон – 3-я с дублем, Перфетти – 1-я с хет-триком «Юте»

Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Третьей звездой назван нападающий «Далласа » Джейсон Робертсон – на его счету дубль в матче против «Вегаса » (4:3).

Второй звездой стал форвард «Тампы » Никита Кучеров , который набрал 3 (1+2) балла за результативность в игре с «Чикаго » (4:3 ОТ).

Первой звездой признан нападающий «Виннипега » Коул Перфетти , который сделал хет-трик в матче против «Юты» (5:2).