Кучеров – 2-я звезда дня в НХЛ с 3 очками против «Чикаго». Робертсон – 3-я с дублем, Перфетти – 1-я с хет-триком «Юте»
Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
Третьей звездой назван нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон – на его счету дубль в матче против «Вегаса» (4:3).
Второй звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) балла за результативность в игре с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Первой звездой признан нападающий «Виннипега» Коул Перфетти, который сделал хет-трик в матче против «Юты» (5:2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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