Симаков стал помощником Разина в «Металлурге». На днях он ушел с поста главного тренера клуба МХЛ «Авто»
Алексей Симаков вошел в тренерский штаб «Металлурга».
45-летний специалист будет помогать главному тренеру магнитогорцев Андрею Разину.
Сообщается, что он будет работать над игрой команды в большинстве вместе с Юрием Трубачевым.
На днях Симаков оставил должность главного тренера «Авто» – молодежной команды «Автомобилиста».
Он руководил ей с 2022 года, а до этого работал помощником главного тренера в клубе ВХЛ «Горняк», также входящем в систему клуба из Екатеринбурга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем