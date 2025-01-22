Симаков стал помощником Разина в «Металлурге». На днях он ушел с поста главного тренера клуба МХЛ «Авто»

Алексей Симаков вошел в тренерский штаб «Металлурга».

45-летний специалист будет помогать главному тренеру магнитогорцев Андрею Разину.

Сообщается, что он будет работать над игрой команды в большинстве вместе с Юрием Трубачевым .

На днях Симаков оставил должность главного тренера «Авто» – молодежной команды «Автомобилиста ».

Он руководил ей с 2022 года, а до этого работал помощником главного тренера в клубе ВХЛ «Горняк », также входящем в систему клуба из Екатеринбурга.