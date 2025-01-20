  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о том, что Майоров сыграл на ноль в 1-м матче в КХЛ: «Лавка «Локомотива» жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежки дали ему хорошие рекомендации»
0

Никитин о том, что Майоров сыграл на ноль в 1-м матче в КХЛ: «Лавка «Локомотива» жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежки дали ему хорошие рекомендации»

Игорь Никитин отметил дебют Максима Майорова в КХЛ.

Вратарь «Локомотива» сыграл на ноль в матче с «Барысом» (3:0).

«Мы не обращаем внимание персонально на игроков. График тяжелый. Сегодня на себя взяли игру лидеры, молодой парень дебютировал в КХЛ

Вратари — важная часть команды. Макс сыграл хорошо, но и полевые помогли. Лавка жила тем, чтобы дать шанс парню хорошо дебютировать. Тренеры молодежной команды дали ему хорошие рекомендации, он пришел на ходу к нам. По следующим матчам посмотрим, кто будет играть.

Мы всегда уважаем соперников. Парни занимаются любимым делом. Они должны держать уровень — не для кого-то, а для себя. В этом и есть главная мотивация», – сказал тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoМаксим Майоров
logoБарыс
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Сочи» проиграл «Автомобилисту», «Сибирь» по буллитам уступила ЦСКА, «Локомотив» всухую победил «Барыс»
133вчера, 16:11
38-летний Радулов сделал дубли в двух матчах КХЛ подряд – со СКА и «Барысом». У форварда «Локомотива» 16+11 очков за 41 игру
23вчера, 14:57
Сын Кошечкина дебютировал в КХЛ за «Локомотив» и сыграл на ноль с «Барысом». Ранее 20-летний голкипер выступал только в МХЛ
27вчера, 14:37
Рекомендуем
Главные новости
Панарин вышел на 9-е место в истории «Рейнджерс» по передачам (341), обогнав Викерса. До идущего 8-м Патрика – 22 ассиста
18 минут назад
НХЛ. «Монреаль» одолел «Рейнджерс», «Даллас» принимает «Детройт», «Нью-Джерси» уступил «Оттаве»
48сегодня, 03:00Live
Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Команда выступает очень хорошо. Овечкин – великий игрок, не так ли?»
23сегодня, 03:10
Ковалев, Марков, Плеканец и Койву вошли в 1-ю сборную «Монреаля» за 25 лет. Галлахер, Пачиоретти и Сузуки – во 2-ю
14вчера, 21:36Фото
Прибыль НХЛ за прошлый сезон оказалась выше прогнозов, потолок зарплат может вырасти на 10%. Игрокам, вероятно, возместят все 6% по платежам эскроу
18вчера, 21:12
Зуб забил победный гол в матче с «Нью-Джерси» – его 2-я шайба в сезоне. Защитник «Оттавы» набрал «плюс 1», сделал 5 блоков и сыграл 21:48
2вчера, 20:44Видео
Макар – фаворит в борьбе за «Норрис» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 59,3% голосов, Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й
3вчера, 19:54
Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах»
5вчера, 18:59
Экс-форвард СКА Аалтонен отстранен за нарушение антидопинговых правил. Миро заявил, что употребил вещество в ночном клубе «в развлекательных целях», оно не улучшает результаты, но запрещено в спорте
10вчера, 18:52
Четыре хоккеиста «Реактора» дисквалифицированы на 5 матчей за массовую драку в игре МХЛ с «Ирбисом», форвард Анохин пропустит 3 матча. Команды получили 279 минут штрафа
6вчера, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Добеш из «Монреаля» – 13-й вратарь в истории НХЛ, начавший с 5 побед. Среди европейцев в истории лиги – 4-й
131 минуту назад
Хатсон отметился передачей в 8-м матче подряд – 2-й результат в истории НХЛ для защитников-новичков. У него 38 очков в 46 играх
354 минуты назад
Зубов об 1:2 с «Автомобилистом»: «Сочи» не хватило сил, особенно под конец игры. Ребята потеряли концентрацию, вчера был тяжелый день, добирались домой»
сегодня, 02:41
Мамбеталиев о 0:3 с «Локомотивом»: «Сказался недельный перерыв. У «Барыса» было много торопливости при завершении»
сегодня, 02:30
Заварухин после 2:1 с «Сочи»: «Автомобилист» натренировал меньшинство в выездной серии, работал над дисциплиной, но вратарь почистил, спецбригады сработали»
сегодня, 01:47
Гомоляко об отставке из «Металлурга»: «Не прощу тем, кто Рашникову нашептывал всякое обо мне. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали. Даже на суде дают последнее слово, мне сказали: «Собирай вещи»
2вчера, 21:57
Барков – фаворит в борьбе за «Селки» по мнению авторов The Athletic. За финна отдали 51,9% голосов, Райнхарт – 2-й, Хишир – 3-й
7вчера, 20:27
Сергей Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду. Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма»
4вчера, 20:03
«Рейнджерс» – фаворит на звание разочарования сезона по версии авторов The Athletic, «Ванкувер» – 2-й, «Торонто» – 3-й
6вчера, 19:38
Пашков о календаре «Спартака»: «13 игр подряд на выезде могут ввергнуть их в функциональную яму, из которой они еще долго могут не выкарабкаться. Грубейшая ошибка составителей расписания»
2вчера, 19:16
Рекомендуем