38-летний Радулов сделал дубли в двух матчах КХЛ подряд – со СКА и «Барысом». У форварда «Локомотива» 16+11 очков за 41 игру

Александр Радулов сделал по дублю в двух последних матчах «Локомотива».

Сегодня 38-летний форвард забросил две шайбы в выездной игре с «Барысом » (3:0). Ранее Радулов заработал 3 (2+1) очка в матче против СКА (4:3 ОТ).

На счету нападающего стало 27 (16+11) баллов за результативность в текущем Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 15».

Его контракт с «Локомотивом » рассчитан до 31 мая 2025 года.

«Локомотив» победил в 6-й раз подряд – 3:0 с «Барысом». У казахстанцев 19 поражений в 20 последних матчах