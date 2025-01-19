38-летний Радулов сделал дубли в двух матчах КХЛ подряд – со СКА и «Барысом». У форварда «Локомотива» 16+11 очков за 41 игру
Александр Радулов сделал по дублю в двух последних матчах «Локомотива».
Сегодня 38-летний форвард забросил две шайбы в выездной игре с «Барысом» (3:0). Ранее Радулов заработал 3 (2+1) очка в матче против СКА (4:3 ОТ).
На счету нападающего стало 27 (16+11) баллов за результативность в текущем Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 15».
Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 31 мая 2025 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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