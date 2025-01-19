Сын Кошечкина дебютировал в КХЛ за «Локомотив» в матче с «Барысом». Ранее 20-летний голкипер играл только в МХЛ

Сын Василия Кошечкина дебютировал в КХЛ за «Локомотив».

20-летний голкипер Максим Майоров вышел в стартовом составе на матч против «Барыса» (0:0, первый период). Ранее он выступал только в Olimpbet МХЛ за «Ладью» и молодежные команды ярославского клуба.

Отметим, что игру в Казахстане пропускают Андрей Сергеев, Артур Каюмов, Максим Шалунов и Максим Березкин.

Кошечкин играл за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и «Металлург» из Магнитогорска. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, олимпийским чемпионом-2018 в составе сборной России и чемпионом мира-2009.