Панарин сделал передачу в матче с «Вегасом» – 45-е очко в 40 играх в сезоне. Он делит с Викерсом 9-е место в истории «Рейнджерс» по ассистам (340)
Артемий Панарин сделал передачу в матче с «Вегасом».
Форвард «Рейнджерс» стал одним из ассистентов при шайбе Винсента Трочека в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1).
В активе 33-летнего россиянина стало 45 (17+28) очков в 40 играх при полезности «минус 7».
Сегодня Панарин (17:53, 1:24 – в большинстве, «0») 1 раз бросил в створ, 1 раз – в штангу, а еще 2 броска прошли мимо ворот. Также он допустил 2 потери шайбы.
По числу результативных передач в составе клуба из Нью-Йорка (340 в 390 играх) Панарин делит 9-е место со Стивом Викерсом (340 в 698).
Выше идут Брайан Лич (741 в 1129), Род Жильбер (615 в 1065), Жан Рателль (461 в 861), Энди Батгейт (457 в 719), Уолт Ткачак (451 в 945), Марк Мессье (441 в 698), Рон Грешнер (431 в 981) и Джеймс Патрик (363 в 671).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем