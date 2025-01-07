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Сушинский о составе СКА: «Проблема в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь, ты спокоен. Уверенные хоккеисты лучше играют, у них руки раскрепощаются»

Максим Сушинский высказался о комплектовании состава СКА.

– В СКА всем хоккеистам надо друг к другу притереться. Хоккеисты, которые в СКА не играют, в других командах будут играть в первых звеньях.

– Такое количество звездных хоккеистов в одной раздевалке – не всегда хорошо?

– Проблема не в этом, а в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь в составе, ты спокоен. Уверенные игроки лучше играют, у них руки раскрепощаются.

А если ты думаешь о том, что тебе надо не ошибиться, лишь бы сыграть в следующем матче, то ошибки как раз к тебе приходят, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСКА
logoМаксим Сушинский
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