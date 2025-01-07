Сушинский о составе СКА: «Проблема в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь, ты спокоен. Уверенные хоккеисты лучше играют, у них руки раскрепощаются»
Максим Сушинский высказался о комплектовании состава СКА.
– В СКА всем хоккеистам надо друг к другу притереться. Хоккеисты, которые в СКА не играют, в других командах будут играть в первых звеньях.
– Такое количество звездных хоккеистов в одной раздевалке – не всегда хорошо?
– Проблема не в этом, а в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь в составе, ты спокоен. Уверенные игроки лучше играют, у них руки раскрепощаются.
А если ты думаешь о том, что тебе надо не ошибиться, лишь бы сыграть в следующем матче, то ошибки как раз к тебе приходят, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем