Сушинский о составе СКА: «Проблема в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь, ты спокоен. Уверенные хоккеисты лучше играют, у них руки раскрепощаются»

Максим Сушинский высказался о комплектовании состава СКА.

– В СКА всем хоккеистам надо друг к другу притереться. Хоккеисты, которые в СКА не играют, в других командах будут играть в первых звеньях.

– Такое количество звездных хоккеистов в одной раздевалке – не всегда хорошо?

– Проблема не в этом, а в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь в составе, ты спокоен. Уверенные игроки лучше играют, у них руки раскрепощаются.

А если ты думаешь о том, что тебе надо не ошибиться, лишь бы сыграть в следующем матче, то ошибки как раз к тебе приходят, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.