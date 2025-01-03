Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне. Он достиг этой отметки за 39 матчей – быстрее всех действующих хоккеистов

Нэтан Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне.

Форвард «Эвеланш» отметился 3 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ).

На счету лидера гонки бомбардиров лиги стало 64 (14+50) очка в 39 играх. Он первым в сезоне сделал 50 передач.

По скорости достижения этой отметки Маккиннон превзошел всех действующих игроков лиги. Ранее быстрее всех был Никита Кучеров («Тампа») в сезоне-2018/19 (50 передач в 43 играх, в итоге – 87 в 82).

Отметим, что в прошлом сезоне (100 передач в 81 матче) россиянин сделал 50-й ассист в 48-й игре, а Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 100 в 76) – в 45-й.

Кроме того, Маккиннон побил рекорд «Колорадо » и «Квебека» по скорости достижения этой отметки. Прежнее достижение принадлежало Петеру Штястны (50 передач в 46 играх, 1981/82).

В целом в истории лиги он стал 6-м игроком, сделавшим 50 передач до 40-й игры в сезоне. Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (10 раз, рекорд – за 26 игр, 1984/85), Марио Лемье (4), Бобби Орр, Дени Савар и Адам Оутс (по 1).